BALADE PEDESTRE MOULIN, COULEE VERTE ET L’ETANG DES GATINEAUX

2022-07-13 – 2022-07-13 En traversant St Michel, vous découvrirez le vieux moulin de Comberge avant d’aborder la Coulée Verte et d’enjamber la Calais par la passerelle en bois. De ce côté, vous entrerez à Tharon-Plage !

Plus loin, à la campagne, l’étang des Gâtineaux collecte l’eau qui sera redistribuée sur le réseau via l’usine de traitement. Sur ce plan d’eau, de nombreux oiseaux ont élu domicile et les pêcheurs à la ligne s’adonnent à leur passion. Tous les mercredis de l’été, venez découvrir la commune lors d’une balade pédestre dans les campagnes, les fermes, les bois et les bords de mer…

