Romagny Fontenay Romagny Fontenay Manche, Romagny Fontenay Balade pédestre Mortainaise Romagny Fontenay Romagny Fontenay Catégories d’évènement: Manche

Romagny Fontenay

Balade pédestre Mortainaise Romagny Fontenay, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Romagny Fontenay. Balade pédestre Mortainaise 2021-07-27 20:00:00 – 2021-07-27

Romagny Fontenay Manche Romagny Fontenay Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations. 20h00 : randonnée pédestre à Romagny. RV à la mairie. 9 km. Prévoir une bouteille d’eau. Maxi 95 personnes. Gratuit. Contact : Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19 Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations. 20h00 : randonnée pédestre à Romagny. RV à la mairie. 9 km. Prévoir une bouteille d’eau. Maxi 95 personnes. Gratuit. Contact : Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19 Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations. 20h00 : randonnée pédestre à Romagny. RV à la mairie. 9 km. Prévoir une bouteille d’eau. Maxi 95 personnes. Gratuit. Contact : Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19 Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations. 20h00 : randonnée pédestre à Romagny. RV à la mairie. 9 km. Prévoir une bouteille d’eau. Maxi 95 personnes. Gratuit. Contact : Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Romagny Fontenay Autres Lieu Romagny Fontenay Adresse Ville Romagny Fontenay lieuville 48.63983#-0.96243