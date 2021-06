Balade pédestre ‘Milan, buse, faucon à l’affût Cézac, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cézac.

Balade pédestre ‘Milan, buse, faucon à l’affût 2021-07-10 16:00:00 – 2021-07-10 18:30:00

Cézac Gironde Cézac

Accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la rencontre de la faune et la flore sur les sentiers de randonnée. Levez la tête et observez les rapaces de nos campagnes. Milan et autres sont des prédateurs hors pairs ! Découvrez leurs extraordinaires capacités.

Lors de cette balade matinale conviviale, prenez le temps de contempler et de ressentir ce qui vous entoure. Observez la faune et la flore « ordinaires », toutes les richesses naturelles et le petit patrimoine présents sur le territoire.

Sorties organisées par l’association Pétronille, dans le cadre des Sorties Grand Public avec le soutien du Département de la Gironde.

+33 5 57 58 47 79

©Sven Lachmann by Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-25 par OT Latitude Nord Gironde