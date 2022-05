Balade Pédestre guidée, 30 juin 2022, .

Balade Pédestre guidée

2022-06-30 09:00:00 – 2022-06-30

EUR 5 5 Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle de Maâ et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Balade de 8 à 12km (selon le jour et le guide) à la découverte de la forêt landaise et des petits coins secrets de Moliets.

5€/personne

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle de Maâ et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Balade de 8 à 12km (selon le jour et le guide).

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle de Maâ et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Balade de 8 à 12km (selon le jour et le guide) à la découverte de la forêt landaise et des petits coins secrets de Moliets.

5€/personne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par