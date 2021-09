Captieux Airial de l'Aouzillère Captieux, Gironde Balade pédestre commentée sur le patrimoine du bourg Airial de l’Aouzillère Captieux Catégories d’évènement: Captieux

Balade à travers les pins au départ des arènes vers la fontaine Saint-Blaise, rappel historique de la redécouverte du site et de ses propriétés miraculeuses, puis visite commentée des arènes. Airial de l’Aouzillère Le bourg, 33840 Captieux Captieux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

