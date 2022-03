Balade pédestre à la plage Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Catégories d’évènement: Manche

Balade pédestre à la plage Saint-Germain-sur-Ay, 20 avril 2022, Saint-Germain-sur-Ay. Balade pédestre à la plage Route de la Mer Bureau d’Information Touristique (B.I.T) Saint-Germain-sur-Ay

2022-04-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-20 17:30:00 17:30:00 Route de la Mer Bureau d’Information Touristique (B.I.T)

Balade familiale facile et agréable de 8km environ pour découvrir les beaux paysages du bord de mer. Prévoir des chaussures de marche et un vêtement imperméable. Inscription sur place.

