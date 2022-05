Balade pédagoqique dans la vallée des Traouiéro, 1 novembre 2022, .

Balade pédagoqique dans la vallée des Traouiéro

2022-11-01 – 2022-11-01

Parcourez les sentiers merveilleux de cette vallée ombragée, observez l’impressionnante diversité végétale et animale, découvrez l’ingénieux équilibre naturel du bassin versant et apprenez à protéger notre précieux trésor terrestre : l’eau ! Sortie de 2 h accompagnée par une animatrice, spécialisée en milieu littoral pour un minimum de 5 personnes et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4 ans).

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique de 8€ (billets non remboursables, non modifiables)

Rendez-vous au château d’eau du bourg de Trégastel à 10h.

Réservation ouverte à partir du 26 octobre

