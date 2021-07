Péret Village Hérault, Péret Balade « paysages urbains » Village Péret Catégories d’évènement: Hérault

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le CAUE vous convie à une exposition et à une balade paysagère et architecturale dans le village de Péret. Événement organisé en partenariat avec la CC du Clermontais et en collaboration avec la mairie de Péret. **Balade « Paysages urbains, Péret » – Dimanche 19 septembre 2021 à 10H00** Départ de la cave coopérative de Péret (possibilité de se garer sur le parking). Parcours d’environ 2 heures, des franges urbaines au cœur de bourg, avec trois axes thématiques : – S’installer et composer (avec) le paysage ; – Faire « société » (évolutions urbaines) ; – Façonner le bourg au gré des usages. Pour clôturer la promenade, un temps d’échange vous sera proposé autour d’un petit apéritif, afin de prolonger les discussions.

Balade « Paysages urbains, Péret » – Des franges urbaines au cœur de bourg, l'histoire et l'évolution « urbaine » d'un village.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

