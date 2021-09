Saint-Denis La case Bourbon La Réunion, Saint-Denis Balade paysagère et architecturale dans le Sud-Ouest de l’île de La Réunion La case Bourbon Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

La case Bourbon, le dimanche 19 septembre à 08:00

Arbres et ensembles végétaux remarquables, cases traditionnelles, cubes béton, constructions du mouvement moderne, immeubles contemporains… découvrez avec un paysagiste et un architecte du CAUE la richesse du patrimoine du Sud-Ouest de l’île. Balade commentée par Clément Aquilina, paysagiste au CAUE & par Frédéric Jacquemart, architecte au CAUE Sortie en bus. Pique-nique à prévoir pour le midi.

Sur inscription (places limitées). Passe sanitaire obligatoire. En raison du contexte sanitaire actuel, l’organisation et le déroulé des évènements peuvent encore évoluer. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet : www.caue974.com

Circuit guidé à la découverte du patrimoine végétal et architectural de communes du Sud-Ouest de l’île La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T17:00:00

