Balade paysagère au Molkenrain-Vieil Armand Wattwiller, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Wattwiller.

Wattwiller Haut-Rhin

Parce que la marche à pied est le meilleur moyen de découvrir les Hautes-Vosges, des balades accompagnées sont proposées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges tout au long de l’été. Ces balades permettent de découvrir et comprendre les paysages vosgiens et leurs patrimoines naturels, culturels et leurs savoir-faire. D’une durée de 2h30, pour tout public mais avec de bonnes chaussures de marche et des vêtements de pluie !

Une balade pour découvrir et comprendre les paysages vosgiens et leurs patrimoines naturels, culturels et leurs savoir-faire.

