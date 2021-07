Plainfaing Plainfaing Plainfaing, Vosges BALADE PAYSAGÈRE AU GAZON DU FAING Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Vosges

BALADE PAYSAGÈRE AU GAZON DU FAING Plainfaing, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Plainfaing. BALADE PAYSAGÈRE AU GAZON DU FAING 2021-07-20 10:30:00 – 2021-07-20

Plainfaing Vosges Dès 7 ans et plus – 3 à 5 km – durée variable selon les échanges (2 h minimum).

Sur réservations au 06 64 72 70 24.

Parce que la marche à pied est le meilleur moyen de découvrir les Hautes-Vosges, des balades accompagnées sont proposées par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges tout au long de l’été au départ des murets des crêtes situés le long de la route des crêtes. Confiées au Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement, ces balades permettent de découvrir et comprendre les paysages vosgiens et leurs patrimoines naturels, culturels et leurs savoir-faire. +33 6 64 72 70 24 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Plainfaing, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Plainfaing Adresse Ville Plainfaing