Balade paysagère au Col du Calvaire Orbey, 14 juillet 2022, Orbey.

Balade paysagère au Col du Calvaire

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

2022-07-14 14:30:00 – 2022-07-14 17:30:00

Orbey

Haut-Rhin

Bienvenue sur les hauteurs ! Ici, vous êtes dans le paradis de la randonnée. Les sentiers sont nombreux et surtout, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Choisir un circuit peut s’avérer complexe. Alors cet été, pour profiter pleinement des paysages et des grands espaces sans se poser de question, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous propose des randonnées accompagnées.

Inscrivez-vous à la balade « L’importance des lacs pour l’homme » au départ du muret du Col du Calvaire. Pendant 2h, le guide vous emmène voir les plus beaux panoramas. Ouvrez grands les yeux et les oreilles, car en plus de profiter du grand air vous allez apprendre de nombreuses anecdotes sur la nature qui vous entoure.

Une expérience en altitude à ne pas manquer, accessible pour tout public. Veillez à mettre de bonnes chaussures de marche et à prendre des vêtements de pluie en fonction de la météo.

Découvrez de magnifiques paysages grâce à un accompagnateur de montagne.

+33 3 89 77 90 34

