Hérault Villeneuve-lès-Maguelone Le CAUE de l’Hérault, en partenariat avec l’APIEU, vous convie à la balade paysagère, urbaine et architecturale à vélo : « UN PAYSAGE MOUVANT À FLEUR D’EAU » À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Mardi 5 juillet de 10 h 00 à 12 h 30 …/… pour découvrir un territoire riche de nombreux sites d’intérêt encore peu connus. Une balade à la fois pédagogique et dépaysante, entre terre et mer, sur la presqu’île de Villeneuve-lès-Maguelone puis sur l’île de Maguelone. Vous découvrirez :

les anciens salins de Villeneuve-lès-Maguelone, abritant aujourd’hui une richesse écologique reconnue et protégée

la cathédrale Saint-Pierre de Maguelone sur son île volcanique

les étangs de l’Arnel, de Vic, de Pierre Blanche et du Prévost, espaces naturels protégés

le chemin du Pilou, étroit cordon de terre reliant Villeneuve-lès-Maguelone à Maguelone

le canal du Rhône à Sète traversant les étangs

Plus de deux heures, où vous aurez tout le territoire pour horizon… Rendez-vous sur votre vélo*** le mardi 5 juillet à 10h00, devant la station Vélomagg plage – Services techniques municipaux, lotissement les Sycomores, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone (voir la carte).

Durée : environ 2,5 heures.

Visite gratuite. Tout public.

/! Il est conseillé de s’équiper de casquette, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et jumelles si vous en possédez ! *** Si vous n’avez pas de vélo, nous vous recommandons de louer un Vélomagg au lieu de rendez-vous, ou auprès de l’atelier Roue Libre, 181 rue du Séchoir à Villeneuve-lès-Maguelone.

Infos : https://atelier-roues-libres.fr/ Stéphane Blazin Tél. : 07 66 26 11 40, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00. Attention ! Le CAUE 34 ne réservera pas de vélo pour les participants à la balade. C’est donc à chacun de s’assurer de la disponibilité de “sa monture” avant 10h00, le jour du rendez-vous. Gratuit sur inscription Le CAUE de l’Hérault, en partenariat avec l’APIEU, vous convie à la balade paysagère, urbaine et architecturale à vélo : « UN PAYSAGE MOUVANT À FLEUR D’EAU » À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

