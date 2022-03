BALADE : PAYSAGE PITTORESQUE DES HAUTS DE MEUSE Vaux-lès-Palameix Vaux-lès-Palameix Catégories d’évènement: Meuse

Vaux-lès-Palameix Meuse Vaux-lès-Palameix Nous égrènerons la balade de quelques pensées sauvages et poèmes. Avec Nicolas Avril, animateur nature au Cen Lorraine. Prévoir chaussures de marche ou bottes. Réservation obligatoire par téléphone (au 03.87.03.00.90) ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi 10 juin midi.Point de départ de la balade à l’église de Vaux-lès-Palameix. Paysage pittoresque des Hauts de Meuse entre marais, pelouse sèche et forêt. Nous vous proposons une découverte paysagère et naturaliste de ce fond de vallée protégé par le biais d’une convention d’engagement avec Christine et Benoît POLMARD de Lacroix-sur-Meuse. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 90 Vaux-lès-Palameix

