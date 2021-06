Balade patrimoniale Métro Capitaine Gèze, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Marseille.

**Une plongée dans l’histoire et la mémoire de Marseille à travers les traces et les témoignages des réfugiés arméniens arrivés dans les années 1920.** ——————————————————————————————————————————————————- 1927, le Camp Oddo ferme ses portes, c’était il y a 94 ans. Cet endroit, qui fut le premier espace de l’installation des réfugiés arméniens à Marseille, est le point de départ pour vous inviter à partager un moment de rencontres et de (re)découverte de la ville, à travers des documents et des récits parfois douloureux mais toujours plein d’un espoir de renouveau. La balade nous mènera sur les traces de l’arrivée des exilés arméniens en 1923, dévoilant les enjeux nationaux et les conditions d’accueil qu’ils ont connues. En partant du Camp Oddo puis en cheminant dans les ruelles de la Cabucelle à travers les lieux de travail, de culte, de sociabilité et de divertissement des arméniens…les visuels, documents d’archives et témoignages oraux redonneront vie à cette tranche d’histoire collective et nous feront entrer dans l’épaisseur historique de Marseille. Cette balade s’appuie sur plusieurs travaux réalisés par notre association. En 2006-2007, nous avons collecté, auprès des descendants de la diaspora arménienne installée dans les Bouches-du-Rhône, pas moins de 164 heures de témoignages enregistrés auprès de 120 personnes. Ces enregistrements sont consultables en salle de lecture aux Archives Départementales 13 à Marseille et sur le site de la Phonothèque de la MMSH (Aix-en-Pce). Chaque année pour les JEP, nous programmons cette balade afin de continuer à transmettre cette histoire/mémoire arméno-marseillaise. Cette année, à la fin de la balade, les marcheurs pourront découvrir l’exposition « Mémoires arméniennes dans les Bouches-du-Rhône » que nous avons réalisée en 2015 pour les Archives départementales. Les visiteurs non marcheurs pourront venir voir l’exposition dès 15h à l’église arménienne Sourp Hagop, située au 7 Boulevard Arthur Michaud, 13015 Marseille. Nous vous invitons à la fin de la balade à partager un goûter ensemble avec des boissons chaudes/fraîches et des pâtisseries arméniennes pour un montant de 5 euros. Il est nécessaire de réserver à l’avance au moment de l’inscription. ### Les informations à retenir : – **Dimanche 19 septembre 2021, rdv à 13h45 pour un départ à 14h00 du métro Capitaine Gèze, côté Boulevard** – **Exposition « Mémoires arméniennes dans les Bouches-du-Rhône » à décourvir** **en fin de balade ou dès 15h** **- Goûter avec pâtisseries arméniennes pour 5 euros à réserver à l’avance**

Balade gratuite – Sur inscription, jauge limitée à 20 personnes. Durée 3h / 3h30 (baskets et bouteille d’eau conseillées + port du masque obligatoire)

Par cette balade patrimoniale nous déambulerons dans le quartier de la Cabucelle pour raconter, faire voir et écouter, l’histoire/mémoire de l’installation de la diaspora arménienne suite au génocide.

