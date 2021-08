Marseille Palais du Pharo Bouches-du-Rhône, Marseille Balade patrimoniale : “Les bords du littoral, des Catalans à Malmousque” Palais du Pharo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cette balade le long de la Corniche permet de revenir sur l’histoire de ce littoral, de l’installation des pêcheurs catalans aux premiers bains de mer popularisés par le courant hygiéniste. L’occasion d’illustrer la transition de l’utilisation et des représentations de la mer, de l’espace de travail à l’espace de loisir. Nous vous proposons de redécouvrir l’histoire classique du patrimoine balnéaire, conjuguée à une histoire plus méconnue, celle de l’immigration des pêcheurs catalans à Marseille. Pour en savoir plus, consultez [la page de notre site](https://ancrages.org/mediation-culturelle/balades-patrimoniales/bords-littoral-plage-catalans-malmousque-maregraphe/?fbclid=IwAR27N_mhQaeBf9_60Gqomm4qPT9Cmyp2xvNb_5b0JdTaW2vT_qxOnPJyypI).

Merci de vous inscrire en écrivant à Anaëlle Chauvet : mediation@ancrages.org

