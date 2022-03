Balade patrimoniale et oenotouristique La Brède, 10 mai 2022, La Brède.

Balade patrimoniale et oenotouristique CHATEAU DE LA BLANCHERIE 1 avenue de La Blancherie La Brède

2022-05-10 – 2022-05-10 CHATEAU DE LA BLANCHERIE 1 avenue de La Blancherie

La Brède Gironde La Brède

Ce circuit dans le proche centre de La Brède, va vous faire voyager entre le passé et le présent, avec à chaque station la présentation de documents anciens.

La visite est très diversifiée et il vous sera montré des paysages viticoles, une rivière, des monuments, des bâtiments administratifs, des maisons remarquables, des ruelles insolites, des objets curieux le tout accompagné de nombreuses anecdotes, légendes et une dégustation de vins et de produits du terroir !

Les enfants pourront participer à :

1) Une chasse au trésor avec des indices disposés tout au long du parcours.

2) Deux rallyes-photo, il faudra reconnaître les endroits où ont été prises les photos, répondre à des questions sur la vigne et le vin ou sur le philosophe Montesquieu.

Des petits cadeaux récompenses seront remis !

Durée estimée :2h30 minimum – Circuit de 2 kms.

+33 6 59 23 82 52

Esther Caracole

CHATEAU DE LA BLANCHERIE 1 avenue de La Blancherie La Brède

dernière mise à jour : 2022-03-15 par