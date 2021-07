La Brède La Brède Gironde, La Brède Balade patrimoniale et oenotouristique La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

La Brède

Balade patrimoniale et oenotouristique La Brède, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, La Brède. Balade patrimoniale et oenotouristique 2021-07-20 09:00:00 – 2021-07-20 Château de La Blancherie 1 Avenue du Moulin

La Brède Gironde La Brède Visite guidée du centre de La Brède sur le thème « de La Bréda d’hier à La Brède d’aujourd’hui » et dégustation de vins du Château de la Blancherie accompagnée d’une petite assiette de produits du terroir.

Parcours de 2kms avec une dizaine de stations.

Durée estimée : 2h/2h30

Animation pour les enfants (chasse au trésor, rallyes photos, défis). Visite guidée du centre de La Brède sur le thème « de La Bréda d’hier à La Brède d’aujourd’hui » et dégustation de vins du Château de la Blancherie accompagnée d’une petite assiette de produits du terroir.

Parcours de 2kms avec une dizaine de stations.

Durée estimée : 2h/2h30

Animation pour les enfants (chasse au trésor, rallyes photos, défis). +33 6 59 23 82 52 Visite guidée du centre de La Brède sur le thème « de La Bréda d’hier à La Brède d’aujourd’hui » et dégustation de vins du Château de la Blancherie accompagnée d’une petite assiette de produits du terroir.

Parcours de 2kms avec une dizaine de stations.

Durée estimée : 2h/2h30

Animation pour les enfants (chasse au trésor, rallyes photos, défis). Esther Caracole dernière mise à jour : 2021-07-14 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Brède Étiquettes évènement : Autres Lieu La Brède Adresse Château de La Blancherie 1 Avenue du Moulin Ville La Brède lieuville 44.67948#-0.52742