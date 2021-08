Pont-du-Château Place de l’hôtel de ville,Pont du Chateau 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Balade patrimoniale et œnologique Place de l’hôtel de ville,Pont du Chateau 63430 Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Découvrez l’histoire viticole de Pont du Château à travers une balade commentée qui vous mènera des caves du seigneur au cuvage de La Grappe Ponteïre et enfin à la vigne La Grimaude. Vous pourrez achever votre visite par un pique-nique tiré du sac dans le Parc de la Champignonnière à deux pas. Rassemblement dès 10h20. A 10h30 – **Monument aux morts**

Visite accompagnée sur réservation

Découverte du patrimoine et des vignes avec l’association La Grappe Ponteïre Place de l’hôtel de ville,Pont du Chateau 63430 Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau 63430 Pont-du-Château Puy-de-Dôme

