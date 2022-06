Balade Patrimoniale et musicale Thouars Thouars Catégories d’évènement: 79100

Thouars

Balade Patrimoniale et musicale Thouars, 29 juin 2022, Thouars. Balade Patrimoniale et musicale Rendez-vous au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars

2022-06-29 – 2022-06-29 Rendez-vous au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin

Thouars 79100 EUR Au cours de cette balade ponctuée de pauses musicales, vous pourrez découvrir l’architecture préservée des Bains Douches de Thouars, puis vous descendrez par le Parc Imbert jusqu’au Moulin de Crevant où vous découvrirez la machinerie du moulin. Terminus à « L’entrepotes » où le duo Versus vous proposera un concert dans le cadre bucolique de la terrasse du moulin. Cette balade, proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre, fait suite à la résidence de création du duo Versus au Conservatoire Tyndo.

Jauge limitée. Pas de réservation. Balade musicale et patrimoniale en compagnie d’un guide conférencier et du duo Versus. Cette balade, proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre, fait suite à la résidence de création du duo Versus au Conservatoire Tyndo. +33 5 49 66 17 65 Au cours de cette balade ponctuée de pauses musicales, vous pourrez découvrir l’architecture préservée des Bains Douches de Thouars, puis vous descendrez par le Parc Imbert jusqu’au Moulin de Crevant où vous découvrirez la machinerie du moulin. Terminus à « L’entrepotes » où le duo Versus vous proposera un concert dans le cadre bucolique de la terrasse du moulin. Cette balade, proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre, fait suite à la résidence de création du duo Versus au Conservatoire Tyndo.

Jauge limitée. Pas de réservation. ©-Doume-SOFT-4458 – Audrey Chan

Rendez-vous au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 79100, Thouars Other Lieu Thouars Adresse Rendez-vous au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Ville Thouars lieuville Rendez-vous au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars Departement 79100

Thouars Thouars 79100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Balade Patrimoniale et musicale Thouars 2022-06-29 was last modified: by Balade Patrimoniale et musicale Thouars Thouars 29 juin 2022 79100 Thouars

Thouars 79100