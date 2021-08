Fléac Commune de Fléac Charente, Fléac Balade patrimoniale entre le fleuve et le bourg de Fléac Commune de Fléac Fléac Catégories d’évènement: Charente

Commune de Fléac, le samedi 18 septembre à 16:30

Exposition du collectif Paon! dans la salle du Doyenné dès 14h. Moment convivial offert.

Gratuit. Renseignements et inscription avant le vendredi 17 septembre à 17h. RDV : devant la mairie.

Balade patrimoniale entre le fleuve et le bourg se terminant au doyenné en compagnie de Laetitia Copin-Merlet. Commune de Fléac 5, rue de la Mairie 16730 Fléac Fléac Charente

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

