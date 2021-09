Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Balade patrimoniale de Saint Léger de la Martinière – Journées Européennes du patrimoine Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Balade patrimoniale de Saint Léger de la Martinière – Journées Européennes du patrimoine Melle, 18 septembre 2021, Melle. Balade patrimoniale de Saint Léger de la Martinière – Journées Européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Melle Deux-Sèvres Melle Deux-Sèvres Balade patrimoniale de Saint Léger de la Martinière – Journées Européennes du patrimoine Samedi 18 : 10h-18h et dimanche 19 : 10h-15h Balade au départ de l’église en direction du logis avec accompagnement

musical, petit marché de producteurs locaux, mise en fonctionnement du four

à pain avec fabrication et démonstration de cuisson.

Balade patrimoniale d’un des hameaux de Saint-Léger (à définir). Rdv parking de l’église.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure. Rdv : Parking de l’église

Rens. 05 49 27 00 23

www.mairie-melle.fr

Gratuit Balade patrimoniale de Saint Léger de la Martinière – Journées Européennes du patrimoine Samedi 18 : 10h-18h et dimanche 19 : 10h-15h Rdv : Parking de l’église

Rens. 05 49 27 00 23

www.mairie-melle.fr

Gratuit +33 5 49 27 00 23 Balade patrimoniale de Saint Léger de la Martinière – Journées Européennes du patrimoine Samedi 18 : 10h-18h et dimanche 19 : 10h-15h Balade au départ de l’église en direction du logis avec accompagnement

musical, petit marché de producteurs locaux, mise en fonctionnement du four

à pain avec fabrication et démonstration de cuisson.

Balade patrimoniale d’un des hameaux de Saint-Léger (à définir). Rdv parking de l’église.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure. Rdv : Parking de l’église

Rens. 05 49 27 00 23

www.mairie-melle.fr

Gratuit PAH dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Ville Melle lieuville 46.22765#-0.1232