Estaque Gare, le samedi 18 septembre à 14:30

L’histoire du quartier de Saint Henri s’articule à celles des grandes industries du bassin de Séon. La gare de L’Estaque est un nœud ferroviaire, au croisement de la ligne PLM et de celle de la Côte bleue. Initialement dédiée au seul transport de marchandises (1848) notamment de tuiles, et charbon entre l’Estaque et Marseille, avant de devenir une gare de voyageurs, son développement a participé aux mutations du territoire, et à nécessité le recours à de nombreux ouvriers, notamment étrangers. Parallèlement, héritées des années fastes des tuileries du bassin de Séon et des paroisses, les Harmonies sont des lieux de pratiques sportives, musicales et artistiques, qui s’inscrivent durablement dans le paysage et animent les cœurs villageois. Ancrages vous propose de (re)découvrir l’histoire de ce noyau villageois, de l’histoire des grands patrons tuiliers aux lieux de sociabilités, dont l’Harmonie de l’Estaque gare qui a célèbré son bicentenaire en 2020. Pour en savoir plus, consultez [la page de notre site](https://ancrages.org/mediation-culturelle/balades-patrimoniales/saint-henri-memoires-multiples/?fbclid=IwAR2oQxR7ML4MdqcQ_5pQLwYjhlwGBabifwtolx9VQSIN_8dC9IrVIEczz1E).

Pour participer, merci de vous inscrire auprès d’Anaëlle Chauvet : mediation@ancrages.org

Estaque Gare Avenue de Caronte Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00