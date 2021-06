Balade patrimoniale & conférence musicale Cité de la musique, 18 juin 2021-18 juin 2021, Marseille.

Que serait Marseille si elle n’avait pas fait une place aux horizons et aux métissages ? Ce parcours souhaite raconter les petites anecdotes du grand feuilleton de la chanson et des musiques de l’exil à Marseille. En remontant de classique en classique le fil de la création musicale du 20è siècle, il s’agira de montrer, à travers d’une balade patrimoniale, avec quelle générosité les deux rives de la Méditerranée ont contribué à la richesse et la singularité de cette ville. Il s’agira sur cette après-midi de découvrir Belsunce, à Marseille, le quartier qui, dans les années 1960, concentre les lieux de diffusion informels, cafés nord-africains et cabarets orientaux accueillant la grande majorité des musicien.ne.s issu.e.s de l’immigration nord-africaine, dans la diversité des répertoires régionaux (chaoui, kabyle, chaâbi et raï…) mais encore confinés à leurs publics traditionnels. A l’issue de ce parcours, une conférence musicale intitulée « Les cabarets orientaux à Paris et à Marseille, un patrimoine de France », sera co-animée par Naïma Yahi, Samia Chabani et de la chanteuse Samira Brahmia. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Accès sur réservation ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ En partenariat avec la FAMDT, la Cité de la Musique et l’association Ancrages, dans le cadre de MODAL – Rencontres Nationales de la FAMDT (Fédération des Acteurs et actrices de Musiques et Danses Traditionnelles

