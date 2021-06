Balade patrimoniale « Belsunce, cafés nord-africains et Cabarets orientaux » bibliotheque de L’Alcazar, 18 juin 2021-18 juin 2021, Marseille.

Balade patrimoniale « Belsunce, cafés nord-africains et Cabarets orientaux »

bibliotheque de L’Alcazar, le vendredi 18 juin à 15:00

De Belsunce à Noailles, laissez-vous conter l’histoire de ces artistes immigrés, qui ont enrichi le patrimoine culturel français. Grâce aux chanteurs à succès, danseuses et serveuses montantes, les cabarets orientaux foisonnent à Paris entre la Libération et les années 1980. Marseille, ville d’immigration et porte du sud, n’échappe pas à cette tendance. Lieux de sociabilité et de divertissement, les cabarets orientaux et cafés nord-africains ne restent pas en marge des luttes anticoloniales. Espaces privilégiés de recrutement du FLN, ils furent soumis à un contrôle et une surveillance policière quasi constants. En savoir plus : [https://ancrages.org/…/belsunce-cafes-nord-africains…/](https://ancrages.org/…/belsunce-cafes-nord-africains…/) — Quand : Le 18 juin à 15h Où : Bibliothèque de l’Alcazar INSCRIPTION OBLIGATOIRE Le paiement de la balade se fait sur place le jour même. Tarif : Entre 5 et 10€ (tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants et bénéficiaires du RSA) — Cette balade patrimoniale est organisée dans le cadre de notre programme « Marseille (Dé)coloniale » : [https://ancrages.org/marseille-decoloniale/](https://ancrages.org/marseille-decoloniale/)

Entre 5 et 10€

bibliotheque de L’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 – Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T15:00:00 2021-06-18T17:00:00