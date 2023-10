Balade patrimoniale aux alentours de la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Balade patrimoniale aux alentours de la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Flânons ensemble à la découverte de ce quartier, témoin de la période du romantisme et de la fin du XIXe siècle : la présence des peintres, des salons, des danseuses, de la presse, de l’hôtel Drouot ont façonné ce secteur du 9e arrondissement. Nous partirons de l’hôtel d’Augny pour évoquer ensuite le Figaro, l’Opéra Le Peletier ou encore la résidence de la reine Hortense, chercherons ensemble les traces des galeristes du XIXe siècle et du salon d’Agoult, continuerons par la rue Lafayette tout en admirant l’architecture haussmannienne et la scénographie urbaine, avant de revenir, après quelques détours, à la bibliothèque. Peut-être croiserons-nous les fantômes de ces époques et de notre histoire ? Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

Michel Güet

