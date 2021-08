Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Pôle d'interprétation de la Préhistoire Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Balade patrimoniale : à la découverte de la pierre sèche Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Catégories d’évènement: Dordogne

### Participez à un parcours commenté sur la commune de Marcillac-Saint-Quentin. Ce parcours sans difficulté, de 6 km, donnera à voir plusieurs types de patrimoine vernaculaire, appelé communément « patrimoine de pays » : cabanes, four à chaux, puits, murets… Cette balade sera commentée par des membres de l’association Renouveau du Petit Patrimoine de Marcillac-Saint-Quentin. Ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur le travail d’inventaire de ces patrimoines sur le territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère, porté par le Pôle d’interprétation de la Préhistoire, qui en fera une restitution à cette occasion. Cet inventaire, réalisé en étroite collaboration avec les associations et les habitants, permettra de mettre en place des actions de préservation de ces patrimoines et de les valoriser afin de les transmettre aux générations futures.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Rendez-vous et départ : 14h30 devant l’église de Marcillac.

