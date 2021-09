Balade patrimoniale à Biscarrosse Biscarrosse – Anciens logements du Centre d’essais des Landes, 19 septembre 2021, Biscarrosse.

Balade patrimoniale à Biscarrosse

Biscarrosse – Anciens logements du Centre d’essais des Landes, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Balade patrimoniale avec Laëtitia Maison-Soulard, chercheure au Service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, autour des anciens logements du Centre d’Essais des Landes (CEL). Laëtitia Maison-Soulard, Conservateur du Patrimoine au service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle Aquitaine est l’auteur du livre _L’industrie aérospatiale en Nouvelle-Aquitaine, un siècle d’histoire et de patrimoine_. Cette balade patrimoniale sera aussi l’occasion pour chaque participant de partager ses récits sur ce quartier et ainsi de contribuer à enrichir et prolonger son histoire.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : à 10h devant la salle Saint-Exupéry.

Biscarrosse – Anciens logements du Centre d’essais des Landes 259 avenue Saint-Exupéry, 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00