Orée d’Anjou Maine-et-Loire Le groupe d’histoire locale de Bouzillé étudie l’histoire du village et oeuvre à la faire connaître. Au cours de cette visite guidée, ils vous révéleront une histoire riche en anecdotes. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour poursuivre cette visite par un moment convivial. Su réservation Plongez dans l’histoire de Bouzillé leseclatsdoree@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13 https://www.oreedanjou.fr/ Le groupe d’histoire locale de Bouzillé étudie l’histoire du village et oeuvre à la faire connaître. Au cours de cette visite guidée, ils vous révéleront une histoire riche en anecdotes. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour poursuivre cette visite par un moment convivial. Su réservation dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Lieu Orée d'Anjou Adresse Ville Orée d'Anjou lieuville 47.33833#-1.11093

