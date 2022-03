BALADE PATRIMONAILE ET MUSICALE DANS LES VIGNES DE LA “S.A.F.E.R.” Saint-Nazaire-de-Ladarez Saint-Nazaire-de-Ladarez Catégories d’évènement: Hérault

L' Association Histoire et Patrimoine de Saint-Nazaire de Ladarez vous propose une Balade patrimoniale et musicale dans les vignes de la "S.A.F.E.R." avec Samuel Bergere joueur de Handpan. Rendez-vous au parking du cimetière à 10h "pour covoiturage". Niveau 2. Distance : 11.5km – dénivelé positif : 192 m. A midi : Pique-nique (repas tiré du sac, chacun apporte son déjeuner). Prévoir eau, chapeau, chaussures adaptées. Par mesure de sécurité les chiens ne sont pas admis même tenus en laisse. Un goûter convivial clôturera cette balade !

