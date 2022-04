Balade patrimoine Thann, 29 mai 2022, Thann.

Balade patrimoine Thann

2022-05-29 14:00:00 – 2022-05-29 17:00:00

Thann Haut-Rhin Thann

Une balade conviviale retraçant l’histoire et la culture des paysages à la découverte du Kattenbach, des facettes et richesses cachées d’un vallon et de ses sommets (approche patrimoniale et historique inédite de la montagne thannoise du 17ème au 20ème siècle).

Une balade conviviale retraçant l’histoire et la culture des paysages à la découverte du Kattenbach, des facettes et richesses cachées d’un vallon et de ses sommets.

Une balade conviviale retraçant l’histoire et la culture des paysages à la découverte du Kattenbach, des facettes et richesses cachées d’un vallon et de ses sommets (approche patrimoniale et historique inédite de la montagne thannoise du 17ème au 20ème siècle).

Thann

dernière mise à jour : 2022-03-30 par