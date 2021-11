Balade patrimoine : Le circuit de l’eau à Pors Scaff Lannion, 5 novembre 2021, Lannion.

Balade patrimoine : Le circuit de l’eau à Pors Scaff Parking de Pors Scaff 12 Pors Scarff Lannion

2021-11-05 – 2021-11-05 Parking de Pors Scaff 12 Pors Scarff

Lannion 22820

Balade nature, ce parcours de 5 km en bord de mer et dans les chemins creux de Plougrescant est ponctué d’arrêts où l’eau est présente sous différentes formes : la mer bien sûr, avec ses richesses, le marais avec sa faune et sa flore spécifique, le lavoir et ses usages anciens, la fontaine, le ruisseau.

Ici, un rocher évoquant un sous-marin, là, un couple d’amoureux. Des panoramas à couper le souffle sur le sentier des douaniers.

Pratique : 5km ; prévoir des chaussures de sport ou de marche. Selon les conditions météo, prévoir la tenue vestimentaire adéquate.

RESERVATION OBLIGATOIRE – PRESTATION ASSUREE A PARTIR DE 5 PERSONNES

contact@echappees-tregoroises.bzh +33 6 01 48 34 31 http://www.echappees-tregoroises.bzh/

Balade nature, ce parcours de 5 km en bord de mer et dans les chemins creux de Plougrescant est ponctué d’arrêts où l’eau est présente sous différentes formes : la mer bien sûr, avec ses richesses, le marais avec sa faune et sa flore spécifique, le lavoir et ses usages anciens, la fontaine, le ruisseau.

Ici, un rocher évoquant un sous-marin, là, un couple d’amoureux. Des panoramas à couper le souffle sur le sentier des douaniers.

Pratique : 5km ; prévoir des chaussures de sport ou de marche. Selon les conditions météo, prévoir la tenue vestimentaire adéquate.

RESERVATION OBLIGATOIRE – PRESTATION ASSUREE A PARTIR DE 5 PERSONNES

Parking de Pors Scaff 12 Pors Scarff Lannion

dernière mise à jour : 2021-10-30 par