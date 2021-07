Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Balade Patrimoine du Champinel au bois de Gâtines Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balade Patrimoine du Champinel au bois de Gâtines Maen Roch, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Maen Roch. Balade Patrimoine du Champinel au bois de Gâtines 2021-07-04 – 2021-07-04 Saint-Brice-en-Coglès Moulin de Champinel

L'Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous invite à la première balade patrimoine de la saison ! Suivez Joseph Pommereul pour un circuit de 5 km entre Maen-Roch et Les Portes du Coglais. La balade débutera avec un arrêt commenté par Patrick Juillard, au hameau du Châtel dont l'origine remonte à la période médiévale. Le circuit longera puis pénétrera le bois de Gâtines, domaine privé, ouvert à titre exceptionnel pour cette balade. Enfin, le retour au Moulin du Champinel se fera avec la présentation du lieu par son propriétaire Maurice Veyer, avant de se clore comme à l'habitude sur un pot convivial. Départ au lieu-dit le Moulin de Champinel à Saint-Brice-en-Coglès, sur la route vers Saint-Ouen-la-Rouërie. Chaussures de randonnées recommandées – Sans réservation
communication@tourisme-marchesdebretagne.com +33 2 99 97 85 44
https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/les-balades-et-aperos-patrimoine/

Lieu Maen Roch
Adresse Saint-Brice-en-Coglès Moulin de Champinel