Lannion 22710, Lannion Balade patrimoine : Buguélès entre marées et marais

Lannion

Balade patrimoine : Buguélès entre marées et marais Lannion, 2 novembre 2021, Lannion. Parking du camping municipal de Buguélès Buguélès Lannion

2021-11-02

Lannion 22710 Ce petit village du bout du monde vit tranquillement au rythme des marées. Du petit port abrité des vents dominants, au moulin à marées, le chapelet d’îles et îlots reliés par des bancs de galets en font une spécificité géologique sans pareil.

Je vous conterai l’histoire des iliens y ayant séjourné et leur histoire.

Plus loin, des points de vue magnifiques serviront de clichés incontournables pour vos souvenirs de vacances. Et que dire du marais de Bellevue ? Laissez-vous guider dans cet environnement réhabilité depuis 5 ans.

Pratique : 5km ; prévoir des chaussures de sport ou de marche. Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent

RESERVATION OBLIGATOIRE – PRESTATION ASSUREE A PARTIR DE 5 PERSONNES Parking du camping municipal de Buguélès Buguélès Lannion

Parking du camping municipal de Buguélès Buguélès Lannion