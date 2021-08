Trois-Palis Église Notre-Dame Charente, Trois-Palis Balade patrimoine à Trois-Palis Église Notre-Dame Trois-Palis Catégories d’évènement: Charente

Trois-Palis

Balade patrimoine à Trois-Palis Église Notre-Dame, 17 septembre 2021, Trois-Palis. Balade patrimoine à Trois-Palis

Église Notre-Dame, le vendredi 17 septembre à 17:00

En compagnie de Marie Faure-Lecocq, suivie d’une collation. 20h30 : Concert jazz Robin Fincker (saxophones) – Bernard Santacruz (contrebasse) – Samuel Silvant (batterie).

Gratuit. Renseignements et sur inscription. RDV : église Notre-Dame de Trois-Palis. Pour le concert : rdv au foyer communal.

Balade patrimoine commentée de l’église à la salle du Foyer communal en passant par le pont de la Meure. Église Notre-Dame 3, Impasse Notre Dame 16730 Trois-Palis Trois-Palis Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Trois-Palis Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse 3, Impasse Notre Dame 16730 Trois-Palis Ville Trois-Palis lieuville Église Notre-Dame Trois-Palis