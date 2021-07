Sennecey-le-Grand Place de l'église Saône-et-Loire, Sennecey-le-Grand Balade Patrimoine à Sennecey-le-Grand Place de l’église Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Depuis la place direction l’église Romane Saibn-Julien où il y aura des visites guidées puis direction le Mémorial SAS. Puis prendre la direction de l’Église Saint-Martin de Laives puis suivre la route jusqu’à La Chapelle Lenoux. Cap sur la Croix Bouteille et après vers Vieil Moulin et étape à la Chapelle Saint-Benoit avec la fontaine et le lavoir. Puis retour sur la Place de l’église et visite du Musée SAS. Le plan du circuit vous sera fourni au départ. Petit circuit qui vous permettra de découvrir le patrimoine de Sennecey-le-Grand et de Laives. Le plan du circuit vous sera donné au départ et des bénévoles seront présent pour répondre aux questions. Place de l’église place de l’église, 71240 Sennecey le grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T15:00:00

