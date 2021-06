Balade patrimoine à Loguivy Ploubazlanec, 25 juin 2021-25 juin 2021, Ploubazlanec.

Balade patrimoine à Loguivy 2021-06-25 – 2021-06-25

Ploubazlanec 22620

2h de balade à Loguivy et au bord de l’estuaire, pour découvrir l’identité d’un port et de ses habitants, sous le règne du roi et de la reine de la baie : le homard bleu et la coquille Saint-Jacques. Prévoir de l’eau et des chaussures de marche. 4€ (prévoir l’appoint). Jauge limitée, réservation obligatoire. Les lieux de rdv vous seront communiqués lors de votre réservation.

+33 2 96 55 49 34

2h de balade à Loguivy et au bord de l’estuaire, pour découvrir l’identité d’un port et de ses habitants, sous le règne du roi et de la reine de la baie : le homard bleu et la coquille Saint-Jacques. Prévoir de l’eau et des chaussures de marche. 4€ (prévoir l’appoint). Jauge limitée, réservation obligatoire. Les lieux de rdv vous seront communiqués lors de votre réservation.

dernière mise à jour : 2021-06-09 par