Balade patrimoine à Loguivy-de-la-mer Ploubazlanec, 13 juillet 2022, Ploubazlanec.

Balade patrimoine à Loguivy-de-la-mer

22 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes d’Armor

2022-07-13 – 2022-07-13

Ploubazlanec

Côtes d’Armor

2h de balade à Loguivy et au bord de l’estuaire, pour découvrir l’identité d’un port et de ses habitants, sous le règne du roi et de la reine de la baie : le homard bleu et la coquille Saint-Jacques.

Prévoir de l’eau et des chaussures de marche, bonne condition physique requise.

Réservation obligatoire, lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.

Ploubazlanec

