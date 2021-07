Paris Bercy Village Paris Balade « Passeur de cultures » Bercy Village Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bercy Village, le samedi 18 septembre à 14:30

**Paris ville-cosmopolitique** [Sur le thème de Paris ville “cosmopolitique”](https://www.migrantour.eu/index.php/paris/balades/paris-12eme/), vous déambulez de la Bibliothèque nationale de France au Parc de verdure de Bercy où – devant une statue dorée, une affiche de cinéma, un arpent de vigne ou quelques anciens rails – surgissent les réminiscences d’une place d’Abidjan, d’éclats de voix de Kinshasa ou d’une odeur de Tbilissi… Paris ville-cosmopolitique Bercy Village Cour Saint-Emilion 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

