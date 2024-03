Balade « Pas à pas » Mairie de Rânes Rânes, lundi 15 juillet 2024.

Balade « Pas à pas » Mairie de Rânes Rânes Orne

Au départ devant la mairie, venez découvrir l’histoire de Rânes accompagnée d’une guide conférencière. N’ayez pas peur, on raconte que le château est hanté par une fée, et ce lavoir auprès de la route pourrait nous conter tous les ragots des lavandières…

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Terres d’Argentan.

Au départ devant la mairie, venez découvrir l’histoire de Rânes accompagnée d’une guide conférencière. N’ayez pas peur, on raconte que le château est hanté par une fée, et ce lavoir auprès de la route pourrait nous conter tous les ragots des lavandières…

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Terres d’Argentan. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 14:30:00

fin : 2024-07-15 16:00:00

Mairie de Rânes Face au château

Rânes 61150 Orne Normandie tourisme@terresdargentan.fr

L’événement Balade « Pas à pas » Rânes a été mis à jour le 2024-03-14 par Argentan Intercom