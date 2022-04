Balade parisienne Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Balade parisienne Maison de quartier Chantiers, 14 avril 2022, Versailles. Balade parisienne

Maison de quartier Chantiers, le jeudi 14 avril à 10:00

Venez découvrir ce quartier pitoresque du VIe arrondissement de Paris, de la place Jacques-Copeau à la rue d’Assas. La place Saint-Sulpice, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, est dominée par l’élégante façade de l’église du même nom. Boutiques de créateurs, librairies emblématiques, commerces gourmand et restaurants animent le quartier. Le jardin du Luxembourg et la tour Montparnasse sont à deux pas.

gratuit sur inscription, prévoir son titre de transport et de quoi régler son déjeuner

Le quartier Saint-Sulpice Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Chantiers Adresse 6, rue Edme Frémy versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Chantiers Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier Chantiers Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Balade parisienne Maison de quartier Chantiers 2022-04-14 was last modified: by Balade parisienne Maison de quartier Chantiers Maison de quartier Chantiers 14 avril 2022 Maison de quartier Chantiers Versailles Versailles

Versailles Yvelines