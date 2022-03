Balade Parisienne Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

le jeudi 17 mars à 10:00

Venez déambuler dans le quartier du Marais qui a beaucoup de charme,et a vécu plusieurs vies et s’est souvent transformé. Le Marais a connu son âge d’or au 17eme siècle où il était le quartier favori de la grande noblesse. Périple qui vous emmeneras de la terasse du centre Georges Pompidou à la fameuse place des Vosges en passant par l’églisse Saint Merri, l’atelier des cendres et le musée Carnavalet sans oublier la halte gastronomique du midi.

Gratuit, prévoir titre de transport et de quoi régler son déjeuner

2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T18:00:00

