Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier BALADE PARENTS-ENFANTS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

BALADE PARENTS-ENFANTS Montpellier, 24 novembre 2021, Montpellier. BALADE PARENTS-ENFANTS Montpellier

2021-11-24 – 2021-11-24

Montpellier Hérault EUR 12 12 Ne manquez pas la balade parents-enfants organisée par Black Oz le 24 novembre à 15h. La balade parents-enfants : vivre une aventure insolite en famille…tout le monde peut y participer …les papy, les mamies, les tata, les tontons….. Ensemble , vous allez devenir les héros de l’aventure Black’oz : relever des défis, des challenges , partager , se faire confiance , rire …..les yeux fermés !

L’équipe Black’oz aura le plaisir de vous accompagner sur Chaque challenge.

Chaque épreuve donnera des points . Les familles vont se défier afin de remporter la victoire de l’aventure Black’oz.

Inscription minimum par deux . Public concerné : à partir de 5 ans

Lieu à définir sur Montpellier

Inscription et informations sur le lieu de rencontre sur le site internet. Ne manquez pas la balade parents-enfants organisée par Black Oz le 24 novembre à 15h. Balade méditative Ne manquez pas la balade parents-enfants organisée par Black Oz le 24 novembre à 15h. La balade parents-enfants : vivre une aventure insolite en famille…tout le monde peut y participer …les papy, les mamies, les tata, les tontons….. Ensemble , vous allez devenir les héros de l’aventure Black’oz : relever des défis, des challenges , partager , se faire confiance , rire …..les yeux fermés !

L’équipe Black’oz aura le plaisir de vous accompagner sur Chaque challenge.

Chaque épreuve donnera des points . Les familles vont se défier afin de remporter la victoire de l’aventure Black’oz.

Inscription minimum par deux . Public concerné : à partir de 5 ans

Lieu à définir sur Montpellier

Inscription et informations sur le lieu de rencontre sur le site internet. Montpellier

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT MONTPELLIER

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier