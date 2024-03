Balade pagaie en baie OCEAN Ouistreham, dimanche 21 juillet 2024.

Balade pagaie en baie OCEAN Ouistreham Calvados

En stand up paddle ou kayak, accompagné d’un moniteur, vous découvrirez la richesse insoupçonnée de la faune et de la flore de l’estuaire de l’Orne.

Tout public sachant nager à partir de 12 ans

(2h) Niveau 2

En stand up paddle ou kayak, accompagné d’un moniteur, vous découvrirez la richesse insoupçonnée de la faune et de la flore de l’estuaire de l’Orne.

Tout public sachant nager à partir de 12 ans

(2h) Niveau 2 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 12:00:00

OCEAN Jetée Paul-Emile Victor

Ouistreham 14150 Calvados Normandie contact.ocean14@gmail.com

L’événement Balade pagaie en baie Ouistreham a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Bayeux Intercom