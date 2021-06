Marennes-Hiers-Brouage La Cité de l'Huitre Charente-Maritime, Marennes-Hiers-Brouage Balade Ostreiculturelle La Cité de l’Huitre Marennes-Hiers-Brouage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Delphine et Bilout vous embarquent dans une balade incontournable autour du marais, jalonnée de plusieurs pauses théâtralisées. Un moment aussi bien amusant, que divertissant ! Rendez-vous 14h30 dans le hall d’entrée de la Cité de l’Huître – durée 2h.

Sur réservation, avant le 8 juin, au 05.46.36.78.98 3€/adulte, gratuit pour les enfants de 6 à 16 ans.

une balade incontournable autour du marais et de l’ostréiculture, tout avec humour et théâtralité. La Cité de l’Huitre Rue des Martyrs La Cayenne Marennes Marennes-Hiers-Brouage Marennes Charente-Maritime

2021-06-19T14:30:00 2021-06-19T16:30:00

