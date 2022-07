Balade ornithologique : L’oiseau papillon

Une fois n’est pas coutume, c’est un migrateur d’hiver que nous observons dans les falaises des Alpilles. Le tichodrome échelette déploie ses ailes rouges tel un papillon virevoltant.

Parc naturel régional des Alpilles avec le Bureau des guides naturalistes L’oiseau papillon : Sortie pour observer le tichodrome échelette dans les Alpilles

