BALADE ORNITHOLOGIQUE ZI les Ajeux La Ferté-Bernard, dimanche 7 juillet 2024.

Ecouter et voir les oiseaux, c’est ce que propose cette animation. Les deux observatoires du site permettent de découvrir des oiseaux aquatiques posés sur l’étang. Déplacement prévu dans la prairie humide (1.6 km) pour entendre les passereaux. Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée et des jumelles. Réservation obligatoire (2€). RDV sur le parking de l’ENS. .

ZI les Ajeux Espace Naturel Sensible des Ajeux

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:30:00

fin : 2024-07-07 12:30:00



