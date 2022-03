Balade ornithologique entre le Parc de la Schappe et le jardin du Gouverneur Parc de la schappe Briançon Catégories d’évènement: Briançon

Hautes-Alpes

Balade ornithologique entre le Parc de la Schappe et le jardin du Gouverneur

le dimanche 5 juin à 08:00

Entre Schappe et jardin du Gouverneur, en compagnie d’un ornithologue LPO PACA, découvrez l’un des sites abritant le plus d’espèces d’oiseaux sur tout le territoire communal. Sur réservation.

sur inscription, place limitées à 15 personnes

Parc de la schappe Quartier de Sainte-Catherine Entrée ancienne usine, Briançon, Hautes Alpes

2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T10:00:00

