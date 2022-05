Balade ornitho Plourac’h, 15 mai 2022, Plourac'h.

Jean-Pierre Annezo, connaisseur réputé des oiseaux vous fera reconnaitre le chant des passereaux ou des rapaces au bord de l’Aulne, le matin et dans les landes , l’après-midi. Prévoir pique-nique, jumelles et bottes par temps humide. RV devant la mairie de Plourac’h à 9h30 et/ ou 14h.

