Balade ornitho au parc des carrières Bacquin à Dijon Dijon, 9 avril 2022, Dijon.

Balade ornitho au parc des carrières Bacquin à Dijon Dijon

2022-04-09 – 2022-04-09

Dijon Côte-d’Or

EUR Par Laurence Gautherin

Avec vos jumelles et la longue-vue de l’animatrice, identifiez et découvrez les premières manifestations des oiseaux en préparation de la reproduction : chants, plumages, territoires….

RDV à 8 h 30 au parking des carrières Bacquin à Dijon pour la matinée. Se munir si possible

de jumelles. Places limitées à six personnes

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ».

cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02

Dijon

dernière mise à jour : 2022-02-24 par